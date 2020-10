SK Sturm Graz leiht David Nemeth von 1. FSV Mainz 05

Der SK Sturm Graz hat am Deadline Day noch einmal zugeschlagen und schnappt sich die Dienste von David Nemeth. Der 19-Jährige wechselte erst kürzlich von SV Mattersburg zu FSV Mainz und spielt künftig auf Leihbasis für die Grazer.

Nemeth stand schon länger auf der Liste von Manager Andreas Schicker, nun hat es mit einem Engagement geklappt. Der 1,91m große Innenverteidiger soll die dünne Personaldecke im Abwehrzentrum der Steirer aufbessern. "Nach der Verletzung von Niklas Geyrhofer hatten wir im Abwehrzentrum Handlungsbedarf. Nemeth kann diese Lücke füllen und passt als 2001er-Jahrgang hervorragend in unser Konzept", sagte Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Der ÖFB-U19-Teamspieler wird bereits am Mittwoch ins Mannschaftstraining der Grazer einsteigen. Bei Mainz, wo er vorerst für die zweite Mannschaft vorgesehen war, steht er noch bis 2024 unter Vertrag. "David Nemeth ist ein großes Abwehrtalent, für ihn ist es wichtig, dass er Spielminuten in einer möglichst starken Liga bekommt, deshalb war eine direkte Leihe von Anfang an geplant", sagte Mainz-Sportvorstand Rouven Schröder.

Auch der SK Rapid soll laut Peter Linden an einer Leihe interessiert gewesen sein. Im Jänner 2019 lehnte Nemeth zudem ein Angebot des AC Milan ab.