SK Rapid Wien - LASK live: Bundesliga heute im TV, Livestream & Liveticker sehen

Am heutigen Sonntag steht in der Bundesliga das Duell der Europacup-Starter auf dem Programm. Der SK Rapid Wien empfängt den LASK. Wo ihr den Kracher im TV, Livestream und Liveticker seht, das verrät euch SPOX.

Auf Rapid wartet im Schlager der 4. Runde mit dem LASK eine riesige Aufgabe. Die Oberösterreicher boten am Donnerstagabend auf Europa-League-Quali-Ebene beim 4:1 bei Sporting Lissabon samt Einzug in die Gruppenphase neuerlich eine trefferreiche Galavorstellung und strotzen daher nur so vor Selbstvertrauen. Beide noch ungeschlagenen Teams halten bei sieben Punkten, es geht um die Position des ersten Verfolgers von Leader Salzburg.

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer war interessierter TV-Zuschauer beim Gastspiel der Linzer in Portugal und danach angetan vom Auftritt. "Wenn jemand über Sporting so eindrucksvoll drüberkommt, muss uns das zwar nicht zu denken geben, aber es hat wieder einmal gezeigt, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben", meinte der Burgenländer.

Schon zuvor hatten die Linzer in der 3. EL-Quali-Runde Dunajska Streda mit 7:0 weggeschossen. Die gute Transferpolitik schätzte Kühbauer als einen Mitgrund für die gute Performance ein. "Sie haben sich wirklich gut verstärkt", so Kühbauer, der dabei Offensivgeist Andreas Gruber herausstrich.

SK Rapid Wien vs. LASK im TV und Livestream

Sky besitzt die Rechte an der österreichischen Bundesliga. Das Topspiel zwischen Rapid und dem LASK wird ab 16.30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 bzw. Sky Sport Austria 1 HD übertragen. Als Kommentator begleitet Martin Konrad durch das Match.

SK Rapid - LASK im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat das Spiel zu sehen, kann auf unseren umfassenden SPOX-Liveticker zurückgreifen. Hier geht´s lang.

Schlager fällt aus - Ljubicic vor Comeback

Bei den Gästen fällt Alexander Schlager aufgrund von Adduktorenproblemen aus. Bei den Hausherren dürfte der zuletzt angeschlagene Kapitän Dejan Ljubicic matchfit sein, könnte allerdings auch aufgrund des intensiven Herbstes nicht zum Einsatz kommen.

Innenverteidiger Leo Greiml werde laut Kühbauer "wahrscheinlich" neuerlich fehlen. Dafür steht Außenspieler Thorsten Schick wieder zur Verfügung.

Rapid gegen LASK: Die letzten Duelle

Saison Heim Auswärts Ergebnis 2019/20 Meistergruppe SK Rapid LASK 3:1 (2:0) 2019/20 Meistergruppe LASK SK Rapid 0:1 (0:0) 2019/20 LASK SK Rapid 0:4 (0:1) 2019/20 SK Rapid LASK 1:2 (0:1) 2018/19 ÖFB Cup LASK SK Rapid 3:4 n.E. (1:1)

Bundesliga: Die Tabelle am vierten Spieltag