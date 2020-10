Red Bull Salzburg verlängert langfristig mit Albert Vallci

Serienmeister Salzburg hat den Vertrag mit Verteidiger Albert Vallci vorzeitig um zwei Jahre bis 30. Juni 2024 verlängert. Das gaben die "Bullen" am Dienstag bekannt.

Der 25-jährige Steirer kam im Jänner 2019 von Zweitligist Wacker Innsbruck und hat sich auch dank defensiver Flexibilität mit 40 Pflichtspieleinsätzen bei den Salzburgern etabliert.

"Er ist auf einem sehr guten Weg und mittlerweile ein wichtiger Teil unserer Mannschaft", erklärte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund in einer Aussendung. "Besonders schätzen wir an ihm auch seine Flexibilität in der Defensive, wo er auf allen Positionen einsetzbar ist."