Red Bull Salzburg: Antoine Bernede erlitt nächsten Schienbeinbruch

Red Bull Salzburgs Antoine Bernede hat sich im Training eine schwere Verletzung zugezogen, die sich als Bruch des rechten Schienbeins herausgestellt hat - eine Verletzung, die er bereits vor rund einem Jahr erleiden musste. Das vermelden die Bullen am Freitag.

Der 21-jährige Franzose wechselte im Februar 2019 von PSG nach Salzburg, hat seither aber mit enormen Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zuletzt kämpfte sich Bernede zurück und kam zu drei Saisoneinsätzen. Nun muss er erneut lange pausieren.

"Wir alle im Team sind sehr betroffen darüber, dass sich Antoine erneut so schwer und an eigentlich derselben Stelle wie beim letzten Mal verletzt hat. Wir werden ihn bei seiner Reha wieder mit all unseren Möglichkeiten unterstützen und ihm die Zeit geben, die er braucht, um wieder gesund und fit zu werden. Vom Kader her sind wir auf dieser Position gut aufgestellt, wir werden keinen Ersatz für ihn verpflichten", sagt Salzburg-Trainer Jesse Marsch.