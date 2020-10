Rapid-Juwel Yusuf Demir und zwei Salzburger vom Guardian ausgezeichnet

Über eine besondere Auszeichnung darf sich Rapid-Hoffnung Yusuf Demir freuen. Der Rapidler wird in einer geschätzten Liste vom britischen Medium "The Guardian" als einer der vielversprechendesten Fußballer des Jahrgangs 2003 angeführt. Demir ist der einzige Österreicher in der Aufzählung.

"Sie sagen, er könnte der österreichische Messi werden", erklärt The Guardian die Nominierung des 17-Jährigen. Neben Demir sind auch die beiden Salzburg-Talente Benjamin Sesko und der Däne Maurits Kjaergaard mit von der Partie. Sesko wird dabei als "der nächste Haaland oder ein slowenischer Peter Crouch" bezeichnet.

Die Liste wird seit 2004 veröffentlicht. Zuletzt fand sich im letzten Jahr Karim Adeyemi darauf wieder, 2018 Nizza-Legionär Flavius Daniliuc, 2017 Bremen-Kicker Romano Schmid sowie Salzburgs Perle Dominik Szoboszlai, der einem Bericht zufolge bei RB Leipzig ein heißes Thema ist. Ein Jahr zuvor schaffte es Valentino Müller in das Ranking, 2015 Sandi Lovric.

