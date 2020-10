Prominenter Gegner: Red Bull Salzburg testet gegen AS Monaco

Red Bull Salzburg hat einen prominenten Testspielgegner an Land gezogen. Als Einstimmung auf die Champions League testet das Team von Jesse Marsch am 9. Oktober gegen Ex-Salzburger Niko Kovac und seine AS Monaco.

Kovac war von 2006 bis 2009 im Spätherbst seiner Karriere bei den Salzburgern als Spieler aktiv. Ehe er nach seinen Karriere-Ende den Weg des Trainers bei den Bullen startete. Als Trainer war er von 2009 bis 2012 (RB Juniors und Co-Trainer der Kampfmannschaft) im Einsatz. Über die kroatische Nationalmannschaft und Eintracht Frankfurt ging es zum FC Bayern, wo er allerdings nur mäßig erfolgreich war.

Nun geht es mit seinem neuen Team AS Monaco gegen Red Bull Salzburg in Wals-Siezenheim. Zuschauer werden keine zugelassen, allerdings ist das Spiel im Free-TV bei ServusTV zu sehen. Anpfiff ist 18:30 Uhr.