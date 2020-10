Österreich - Griechenland: Länderspiel heute live im Free-TV und Livestream sehen

Trotz der weiterhin bestehenden Corona-Pandemie wurden sogar Test-Länderspiele angesetzt, weshalb es Österreich vor der Nations League mit Griechenland zutun bekommt. SPOX erklärt euch, wo ihr das Spiel im TV und Livestream seht.

Vor dem Duell mit Griechenland am Mittwoch im Klagenfurter Wörthersee-Stadion weist Österreichs Nationalmannschaft unter Teamchef Franco Foda eine positive Testspiel-Bilanz auf. Unter der Leitung des seit November 2017 amtierenden Deutschen wurden sechs von acht Freundschaftsspielen gewonnen. Siege gab es unter anderem gegen Deutschland, Russland, Schweden und Uruguay, nur gegen Brasilien und Dänemark wurde verloren.

Das 0:2 gegen "Danish Dynamite" am 16. Oktober 2018 in Herning war gleichzeitig das bisher letzte Testspiel der ÖFB-Auswahl. Die drauffolgenden 14 Partien gingen allesamt im Rahmen der Nations League und der EM-Qualifikation über die Bühne, die im Frühjahr 2020 angesetzt gewesenen Freundschaftsspiele fielen ebenso wie die EM der Coronavirus-Pandemie zum Opfer.

Das Mittwoch-Match bedeutet auch das insgesamt 14. Länderspiel in Klagenfurt. Die Bilanz ist nach dem 2:3 gegen Rumänien im September mit je sechs Siegen und Niederlagen bei zwei Unentschieden und einem Torverhältnis von 17:17 ausgeglichen.

Österreich - Griechenland im Free-TV und Livestream

Der österreichische Rundfunksender ORF überträgt das Testspiel des ÖFB-Teams auf ORF 1 ab 20.15 Uhr. Um 20.30 Uhr erfolgt der Anpfiff. Kommentator ist diesmal Thomas König. Im Studio nehmen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer Platz.

Sollte kein TV-Gerät zur Verfügung stehen, so kann man in der TV-Thek das Spiel ebenso via Stream sehen.

Das Spiel gegen Griechenland, ebenso wie sämtliche Nations-League-Partien, wird von DAZN übertragen.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ort 07.10.2020 20:30 Uhr Österreich Griechenland Wörthersee-Stadion

Österreich - Griechenland: Mögliche Aufstellungen

Österreich: Pervan - Trimmel, Posch, Dragovic, Friedl - Baumgartlinger, Grillitsch - Schaub, Holzhauser, Schöpf - Monschein

Ersatz: Lindner, Siebenhandl - Ullmann, Hinteregger, Lainer, Baumgartner, Ilsanker, Onisiwo, Ranftl, Grbic, Gregoritsch, Kalajdzic

Griechenland: Barkas - Tzavellas, Svarnas, Lampropoulos, Giannoulis - Zeca, Kourbelis - Limnios, Bakasetas, Fortounis - Fountas

Ersatz: Vlachodimos, Dioudis - Chatzidiakos, Lykogiannis, Kyriakopoulos, Michailidis, Rota, Mantalos, Bouchalakis, Koulouris, Masouras, Pavlidis, Tzolis

Taxiarchis Fountas über ÖFB-Test: "Für mich persönlich emotional"

Taxiarchis Fountas sieht vor dem Testspiel am Mittwoch in Klagenfurt zwischen Griechenland und Österreich keinen Favoriten. "Ich hoffe natürlich auf Griechenland, schätze die Chancen aber 50:50 ein", sagte der Rapid-Stürmer, der im Kader der Hellenen steht. "Es wird sicher ein spannendes Spiel, auch für mich persönlich emotional."

Fountas hat bisher vier Länderspiele absolviert und wartet noch auf seinen Premieren-Treffer im Nationalteam. Beim 0:0 in Slowenien in der Nations League am 3. September brachte es der 25-Jährige auf einen 15-minütigen Einsatz, den anschließenden 2:1-Auswärtssieg gegen den Kosovo verfolgte er von der Ersatzbank.