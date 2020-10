Nach Vertragsauflösung: Martin Harnik könnte zu SönderjyskE wechseln

Erst am gestrigen Sonntag lösten Martin Harnik und Werder Bremen den gemeinsam Vertrag auf - inklusive kolportierter Entschädigung von rund einer Million Euro. Nun steht ein Transfer zu SönderjyskE nach Dänemark im Raum.

Am letzten Tag des Transferfenster, an das sich Harnik nach seiner Vertragsauflösung aber nicht mehr zu halten hat, könnte der Ex-ÖFB-Kicker bereits einen neuen Verein gefunden haben. Geht es nach dem dänischen Medium Ekstra Bladet zeigt SönderjyskE Interesse am mittlerweile 33-Jährigen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ein Transfer würde für den gebürtigen Hamburger durchaus Sinn ergeben, immerhin hält sich die Anfahrt aus der Hansestadt mit 2,5 Stunden durchaus in Grenzen. SönderjyskE belegt nach vier gespielten Runden Platz vier in der Tabelle.

Sportlich befindet sich Harnik die letzten Jahre eher am absteigenden Ast, konnte weder bei Bremen noch der Leihstation HSV überzeugen. In Dänemark könnte der Österreicher wieder Leistungen vergangener Tage zeigen.

Martin Harnik: Leistungsdaten nach Verein