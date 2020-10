LASK - SV Wörgl: ÖFB Cup heute im TV & Livestream sehen

Der heimische Fußball kehrt nach der Länderspielpause zurück. Am heutigen Samstag um 17:00 Uhr stehen sich der LASK und SV Wörgl in der zweiten Runde des ÖFB-Cups gegenüber. SPOX erklärt euch, wo ihr das Spiel im Livestream seht.

Die Linzer setzten sich in der ersten Cup-Runde souverän mit 3:0 beim ASV Siegendorf durch. Wörgl fixierte den Aufstieg nach einem 4:2-Erfolg über Union Vöcklamarkt.

Am Wochenende tritt der LASK zuhause gegen den Regionalligisten Wörgl an, am darauffolgend Donnerstag hat der Bundesligist eine Herkules-Aufgabe zu bewältigen. Es geht am ersten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase gleich zu Tottenham Hotspur und Jose Mourinho.

LASK - SV Wörgl: Livestream und TV-Übertragung

Die Cup-Partie zwischen dem LASK und Wörgl wird nicht im Fernsehen übertragen. Offizieller TV-Partner ist ÖFB-TV. Dort gibt es das Spiel via Livestream. Zur Übertragung geht es hier lang.

Die 2. Runde des ÖFB-Cups