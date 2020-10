LASK ohne Schlussmann Alexander Schlager gegen SK Rapid Wien

Der LASK muss am Sonntag (17.00 Uhr, im LIVETICKER) im Bundesliga-Schlager bei Rapid ohne Stammgoalie Alexander Schlager auskommen.

Der ÖFB-Teamtormann werde wegen leichter Adduktorenprobleme nicht im Einsatz sein, teilten die Athletiker am Samstag mit. "In den vergangenen Jahren waren die Duelle mit Rapid sehr intensiv - wir erwarten daher auch diesmal ein kampfbetontes Spiel zweier Mannschaften, die gut in die Saison gestartet sind", sagte LASK-Trainer Dominik Thalhammer.

Schlager machte für die Linzer bisher 97 Partien. Als Ersatz stehen Thalhammer der 20-Jährige Tobias Lawal sowie Routinier Thomas Gebauer zur Verfügung.