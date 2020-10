HIGHLIGHTS: Rumänien - Österreich, die Tore im Video

Die österreichische Nationalmannschaft hat knapp aber doch mit 1:0 in Rumänien gewonnen und damit die Tabellenführung in der Nations League verteidigt. SPOX hat für euch die Video-Highlights zum Spiel.

Gold-Torschütze Schöpf war die einzige Änderung in der Startformation, die Teamchef Franco Foda im Vergleich zum 1:0 am Sonntag in Nordirland vorgenommen hatte. Der Tiroler bearbeitete anstelle von Reinhold Ranftl die rechte Seite.

Dadurch begannen erstmals in der ÖFB-Geschichte in einem Länderspiel elf in der deutschen Bundesliga engagierte Profis.

