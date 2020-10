Heuert Fabian Miesenböck beim TSV Hartberg an?

Bundesligist TSV Hartberg ist auch nach Transferschluss in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen. Laut Informationen der Krone und Kleine Zeitung wurde Ex-Rieder Seifedin Chabbi schon so gut wie fix verpflichtet. Bei der 3:2-Testniederlage gegen den SV Lafnitz tauchte nun ein neuer Name im erweiterten Kader auf.

Dabei handelt es sich um Fabian Miesenböck, der derzeit als Probespieler beim TSV Hartberg aufläuft. Der Flügelspieler kickte vergangene Saison noch für den SV Mattersburg, zuvor schnürte er seine Schuhe in der Slowakei bei Spartak Trnava.

In der Bundesliga kam Miesenböck auf 16 Bundesliga-Spiele und ein Tor. Ob die Steirer den 27-Jährigen unter Vertrag nehmen, ist noch ungewiss.