Franz Wohlfahrt erklärt Admira-Abgang: "Brauchen im Moment keine Ballesterer, sondern Arbeiter"

FC Admira Wacker schuftet in der Länderspiel-Pause in einem Trainingscamp im Burgenland. Mit dem neuen Trainer Damir Buric feierten die Südstädter in der 4. Bundesliga-Runde ihren ersten Sieg (3:1 gegen SV Ried), die harte Arbeit soll fortgesetzt werden.

"Der Kader ist okay. Die letzten Wochen waren nicht leicht, da Trainer Soldo ganz andere Vorstellungen hatte als Damir Buric", erklärte Admiras Geschäftsführer Sport Franz Wohlfahrt gegenüber der Kronen Zeitung.

Österreichs ehemaliger Torhüter betonte dabei, auch Thomas Salamon habe mit einem Wechsel in die Südstadt geliebäugelt - die Admira entschied sich allerdings für Stephan Auer, mit der Begründung, "dass er besser zur Mannschaft passt als Thomas Salamon."

Kurz vor Transferschluss verlor der niederösterreichische Bundesligist in Person von Muhammed-Cham Saracevic jedoch ein Offensiv-Juwel. Diesen wird man nicht missen. "Er ist ein guter Fußballer, aber wir brauchen im Moment keine Ballesterer, sondern Arbeiter", betonte Wohlfahrt. Saracevic kickt mittlerweile in der zweiten dänischen Liga bei Vendsyssel FF.