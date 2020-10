Flugstreik: Taxiarchis Fountas von SK Rapid Wien für Cup-Duell gegen Wiener Neustadt fraglich

In der Länderspielpause konnte Trainer Didi Kühbauer von SK Rapid Wien erste Erkenntnisse über Neuzugang Marcel Ritzmaier gewinnen. Zudem müssen die Hütteldorfer vor dem ÖFB-Cup-Duell gegen Wiener Neustadt um Torjäger Taxiarchis Fountas bangen.

Der Stürmer steckt nach seinem Länderspiel-Einsatz gegen Kosovo (0:0) noch in Griechenland fest. "Ausgerechnet jetzt gibt es einen Streik. Das Bodenpersonal hatte etwas gegen den Heimflug", haderte Kühbauer gegenüber dem Kurier. Am Freitag will "Taxi" Fountas nochmals einen Rückflug nach Wien ergattern.

Inwiefern es dann am Samstag zum Einsatz im Cup-Match gegen Wiener Neustadt (17 Uhr) reicht, bleibt daher noch offen.

Kühbauer freut sich auf Ritzmaier

Marcel Ritzmaier könnte hingegen sein Debüt bei den Grün-Weißen feiern. Trainer Kühbauer freut sich über die neu gewonnene Verstärkung. "Marcel Ritzmaier hat mir schon beim WAC gefallen: Ein laufstarker, taktisch sehr cleverer Spieler, der sich nie versteckt. Richtig stark ist sein linker Fuß. Er spielt anders als Murg, kann uns aber auf mehreren Positionen helfen." Notfalls auch als Linksverteidiger: "Ich bin überzeugt, dass er auch das kann. Aber eingeplant ist er vorerst für andere Positionen." Nämlich im zentralen Mittelfeld, aber auch auf den Flügeln, wo zuletzt Thomas Murg wirbelte.

Dessen Standards könnte nun auch der Barnsley-Leihspieler übernehmen: "Zumindest im Training sind die Standards von Ritzmaier ähnlich gut wie die von Murgi. In diesem Bereich waren wir jetzt schon dünn aufgestellt. Gut, dass wir eine neue Option haben."