Ex-SK-Sturm-Kicker Seifedin Chabbi vor Wechsel zum TSV Hartberg

Seifedin Chabbi war bereits bei zahlreichen Klubs in Österreich unter Vertrag und zuletzt Legionär in Schottland und der Türkei. Nun steht der Stürmer vor einer Rückkehr in Österreichs Oberhaus, denn der TSV Hartberg arbeitet wohl an einer Verpflichtung.

Der 27-Jährige Österreicher mit tunesischen Wurzeln - sein Vater und Ex-Ried-Coach Lassaad Chabbi ist in Tunesien geboren - wurde bei TSG Hoffenheim ausgebildet und war bereits für Austria Lustenau, SV Ried und den SK Sturm aktiv. Mit den Grazern brachte er es 2017 auf seine bislang einzigen sieben Bundesliga-Spiele.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dies dürfte sich bald ändern, denn laut den OÖN steht er bei Hartberg bereits ante portas. Sein Engagement in Türkeis zweiter Liga bei Gaziantep FK war nur anfangs von Erfolg geprägt, später wurde er an St. Mirren nach Schottland verliehen. Seit August ist er ohne Verein.

Im Team von Markus Schopp soll der 1,89 Meter große Offensivspieler wohl den Ausfall von Michael John Lema auffangen und auch als Backup für Stürmer Dario Tadic fungieren.

Seifedin Chabbi: Leistungsdaten nach Verein