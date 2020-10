Ex-Rapidler Ümit Korkmaz: "In WhatsApp rennt in der ‘Meistergruppe 2008’ immer der Schmäh"

Seit Juli ist der ehemalige Rapidler Ümit Korkmaz wieder im Einsatz für seinen allerersten Klub Slovan HAC. Die Zeit bei den Grün-Weißen bleibt dem 35-Jährigen allerdings für immer im Gedächtnis.

"Ich werde hier auch ganz sicher meine Karriere beenden", versicherte Korkmaz seinen Verbleib bei Slovan gegenüber der Krone und verwies auf den notwendigen Biss: "Ich bin nicht mehr der beste und schnellste Spieler. Jedoch ist bei mir noch immer dieser extreme Wille da. Das hält mich am Ball."

Seine Pläne eine Cafebar zu eröffnen, wurden von der Corona-Krise durchkreuzt. Korkmaz peilt aber auch an, weiterhin im Fußball tätig zu bleiben: "Ich werde eines Tages den Trainerschein machen." Ob dann vielleicht sogar eine Rückkehr zu Rapid infrage käme?

Seinen Ex-Verein hat der ehemalige ÖFB-Legionär jedenfalls nicht vergessen. Kontakt zu den damaligen Teamkollegen Steffen Hofmann, Helge Payer und Veli Kavlak besteht weiterhin. "In WhatsApp rennt in der 'Meistergruppe 2008' immer der Schmäh", so Korkmaz.