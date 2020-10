Dominique Taboga kehrt als Fußball-Spieler zurück

Dominique Taboga, einstiger Grödig-Profi und maßgeblich an Österreichs größtem Fußball-Wettskandal beteiligt, kehrt nach seiner Strafe zum Fußball zurück. Wie Verein und Spieler bekanntgaben, wird der Verteidiger zukünftig für den SK Strobl in der 1. Salzburger Landesliga kicken.

Taboga war anno 2013 der ausschlaggebende Faktor im Wettskandal rund um die österreichische Bundesliga. Der damals 30-Jährige erstattete Selbstanzeige und brachte damit die Ermittlungen ins Laufen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Anschließend wurde er mit einer fünfjährigen Spiel-Sperre belegt, die mittlerweile abgelaufen ist, weshalb der nunmehr 30-Jährige in den Fußball zurückkehren konnte. Lediglich als Funktionär ist er noch weitere drei Jahre gesperrt.

Nun gibt Taboga sein Comeback und wird somit sein erstes Fußballspiel seit dem 10. November 2013 absolvieren, als Grödig ein 2:2 gegen den SK Rapid bejubeln durfte. Der gebürtige Wiener der nun in Salzburg lebt, wird zukünftig das Trikot seines Heimat-Klubs SK Strobl überstreifen und in der 1. Salzburger Landesliga - und somit zwei Klassen unter seinem letzten Klub SV Grödig - spielen. Dem Verein war die Vergangenheit des 37-Jährigen bewusst, doch sie entschieden sich bewusst zu dem Schritt, wie in der Vorstellung via Facebook dargelegt wurde.

Posted by SPOX.com

"Dominique geht offen mit dem Geschehenen um, hat mehrmals versucht mit diversen Projekten Präventionsmaßnahmen zu setzen, um junge Spieler vor der Gefahr der 'Wettmafia-Spirale' zu bewahren. Doch kaum jemand schenkt ihm eine Plattform, bzw. das Vertrauen. Diese Abweisungen waren auch der Grund dafür, warum er sein Buch geschrieben hat. Was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Wir sind jedenfalls der Meinung, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient. Das Thema wurde von uns einmal kurz intern angesprochen und ist nun keines mehr für uns. Dominique ist ein super Kerl und wird bei uns künftig seinem ehemaligen Beruf als Hobby nachgehen. Er ist sicherlich ein Riesengewinn für den Verein und die Mannschaft und kann unseren Spieler mit seiner Erfahrung top weiterhelfen", beschreibt der Verein die Entscheidung.