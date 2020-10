China-Transfer von Okan Aydin geplatzt – schlägt jetzt der SK Rapid zu?

Vergangene Saison war Okan Aydin absoluter Schlüsselspieler bei Austria Klagenfurt. Wegen kurioser Umstände ist der Deutsche nun ablösefrei zu haben. Und der SK Rapid soll Interesse zeigen.

Vor drei Wochen wurde der Transfer von Offensivspieler Aydin von Austria Klagenfurt zum chinesischen Zweitligisten Jiangxi Liansheng offiziell vermeldet.

Wie die Krone berichtet, ist der Wechsel aber geplatzt. Probleme mit dem Visum, zu viel Risiko: Aydin wird doch nicht nach China wechseln.

Suboptimal für Austria Klagenfurt: Der Zweitligist löste den Vertrag mit Aydin auf, die Ablösesumme von 280.000 Euro fand nie den Weg nach Klagenfurt.

"Er ist jetzt also für jeden anderen Klub ablösefrei. Wir sind schon in Gesprächen", erklärt sein Manager Laurent Burkart der Krone. Rapid soll sich bei dem Spieler schon vor Monaten erkundigt haben. Sollte Thomas Murg den Verein verlassen, könnte Aydin ein geeigneter Nachfolger sein.

Der 26-jährige Deutsche, früher in der Jugend von Bayer Leverkusen, erzielte in der abgelaufenen Saison zwölf Tore in 29 Partien und legte dabei zwölf weitere Tore auf. Aydin kann im linken, rechten und zentralen offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen.