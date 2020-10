Bericht: TSV Hartberg verpflichtet offenbar Seifedin Chabbi

Am 5. Oktober schloss das Transferfenster in der österreichischen Bundesliga, seitdem sind keine Wechsel mehr möglich. Die Sorgen des TSV Hartberg im Sturm haben sich allerdings nicht verflüchtigt. Eine Hintertür bleibt allerdings und wird offenbar auch genutzt.

Die Steirer haben mit Dario Tadic nominell nur einen richtigen Mittelstürmer, da der Kroate Borna Petrovic nach kurzer Zeit wieder abgegeben wurde. Nach einem Ersatz suchte man vergeblich.

Die Problematik in der Offensive blieb auch nach dem Transferschluss bestehen, eine Lösung scheint sich anzubannen. Denn: Mit dem vertragslosen Seifedin Chabbi wäre ein erfahrener Mann ablösefrei zu haben und könnte sofort den Kader bereichern. Wie die steirische Freitagsausgabe der Kronen Zeitung berichtet, haben sich die Hartberger bereits für den 27-Jährigen entschieden.

Chabbi kickte in seiner Vergangenheit für den SK Sturm und die SV Ried, daraufhin folgten Aufenthalte in Schottland bei St. Mirren sowie in der Türkei bei Gaziantep FK.