Bericht: Dominik Szoboszlai ein Schnäppchen für Atletico Madrid?

Dominik Szoboszlais Auftritt bei Atletico Madrid dürfte Eindruck hinterlassen haben. Wie spanische Medien berichten, soll Diego Simeone großes Interesse am Salzburg-Kreativspieler haben.

Wie Fichajes berichtet, hat Szoboszlais Leistung gegen Atletico - der Mittelfeldspieler zimmerte den Ball in Halbzeit eins vorbei an Jan Oblak ins Netz - das Interesse des spanischen Traditionsvereins geweckt.

Was in "Atletis" Karten spielen könnte: Wie das Medium berichtet, ist der Ungar für eine Ausstiegsklausel über 24 Millionen Euro zu haben, die in drei Raten abbezahlt werden kann. Absolut finanzierbar für die "Los Colchoneros". Fichajes schreibt gar von einem "Schnäppchen".

Atletico soll demnach ein Angebot für das Jänner-Transferfenster planen, um einen möglichen Vorsprung gegenüber anderer Top-Teams wie Bayern München oder AC Mailand nützen zu können.

Der 20-Jährige befindet sich in Topform, traf in beiden Champions-League-Partien und sammelte insgesamt dreizehn Scorerpunkte in zehn Saisonspielen.