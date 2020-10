Amadou Dante verlängert bei SK Sturm Graz bis 2024

Amadou Dante hat seinen Vertrag bei Bundesligist Sturm Graz vorzeitig um vier Jahre bis 2024 verlängert.

Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der 20-jährige Verteidiger aus Mali war in dieser Saison in allen fünf Liga-Spielen über die gesamte Spielzeit im Einsatz.

"Amadou Dante ist ein Spieler, wie ihn sich jeder Verein nur wünschen kann. Seine Einsatz- und Lernbereitschaft sind vorbildlich und ich weiß, dass er uns noch viel Freude machen wird. Wir sind wirklich glücklich, dass wir langfristig mit Amadou planen können", meint Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Der Spieler selbst äußert sich wie folgt: "Ich fühle mich sehr wohl bei Sturm, jeder hilft mir, dass ich mich in Österreich zuhause fühle. Ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre in Graz und werde alles geben, dass ich das Vertrauen zurückzahlen kann."