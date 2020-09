SV Ried verpflichtet Offensivspieler Filip Borsos

Neuzugang bei der SV Ried: Filip Borsos, der zuletzt bei Mattersburg aktiv war, spielt ab sofort im Innviertel. Das vermelden die Rieder am Montagnachmittag.

"Filip Borsos hat von uns einen Jungprofi-Vertrag bekommen und wird zuerst einmal bei den Jungen Wikingern spielen. Wir wollen jungen Talenten bei uns die Chance geben, sich weiterzuentwickeln und dann in die Profi-Mannschaft einbauen. Filip Borsos ist 20 Jahre alt, hat sich bei Mattersburg in der Regionalliga schon durchgesetzt und hatte auch schon Einsätze in der ersten Mannschaft. Jetzt soll er bei uns den nächsten Schritt machen", betont SVR-Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Es hat sich die Chance ergeben, dass wir mit Filip Borsos einen jungen, talentierten Offensivspieler zu uns holen. Wir werden ihm die Gelegenheit geben, sich bei uns entsprechend gut einzugewöhnen und werden ihn über unsere Jungen Wikinger aufbauen", erklärt Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Ried.