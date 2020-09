SKN St. Pölten - SK Rapid Wien: Bundesliga heute live im TV, Livestream & Liveticker sehen

Am 3. Spieltag der Bundesliga empfängt der SKN St. Pölten den SK Rapid Wien. Mit SPOX erfährt ihr, wo die Partie am heutigen Samstag im TV, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Die Niederösterreicher starteten mit einem Unentschieden gegen Sturm Graz und einem 5:0-Kantersieg gegen Admira Wacker durchaus gefällig in die neue Bundesliga-Saison. Doch auf die Truppe von Robert Ibertsberger wartet mit dem SK Rapid Wien ein anderes Kaliber. in der vergangenen Spielzeit taten sich die Hütteldorfer gegen die "Wölfe" schwer. Auswärts gab es ein 2:2-Remis, zuhause setzte es eine 0:1-Niederlage. Die Offensive rund um Fountas, Murg, & Co. ist derzeit allerdings gut in Form. Sollten beide Teams ihre Form beibehalten, steht ein torreiches Spiel bevor.

St. Pölten vs. Rapid Wien im TV & Livestream

Die Partie wird ausschließlich auf dem Pay-TV-Sender Sky live übertragen. Auf Sky Sport Austria 3 HD beginnt um 16 Uhr die Sendung zum Spiel, um 17 Uhr erfolgt der Ankick. Auf Sky Sport Austria 1 HD werden alle Highlights des Spiels in der Live-Konferenz eingefangen.

Via Sky Go ist die Partie auch im Livestream (nur für Sky-Abonnenten) empfangbar.

SKN - SCR im Liveticker

Zudem hält euch unser Liveticker zum Match am Laufenden.

Die 3. Runde am Samstag im Überblick

Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 17:00 Uhr SCR Altach WSG Tirol -:- 17:00 Uhr SV Ried FC Salzburg -:- 17:00 Uhr SKN St. Pölten SK Rapid Wien -:-

Die Tabelle nach dem 2. Spieltag