SK Sturm Graz: Anfragen für Lukas Grozurek und Markus Lackner

Der SK Sturm Graz könnte in den nächsten Tagen und Wochen weitere Abgänge vermelden. Für die Spieler Lukas Grozurek und Markus Lackner liegen Anfragen vor.

Wie die Kleine Zeitung am Dienstag berichtet, liegen dem SK Sturm Anfragen für Lackner und Grozurek vor. Lackner könnte demnach zu Aufsteiger SV Ried wechseln. Welcher Klub an Grozurek dran ist, ist nicht bekannt.

Grozurek kickte in der abgelaufenen Saison leihweise in Karlsruhe und absolvierte 18 Partien in der 2. Bundesliga (1 Tor, 1 Vorlage). Lackner lief leihweise für die Admira auf und war in der Südstadt im defensiven Mittelfeld gesetzt.

Ruhig ist es hingegen bei Emeka Eze und Lukas Spendlhofer. Beide Spieler würde Sturm gerne abgeben.

Zuvor verabschiedeten die Grazer bereits Juan Dominguez, Anastasios Avlonitis, Emanuel Sakic, Thomas Schrammel, Isaac Donkor, Christoph Leitgeb, Thorsten Röcher und Kiril Despodov.