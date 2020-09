Sandi Lovric wechselt überraschend die Nation: "Wir bedauern das"

Schwierige Phase für Österreichs U21-Nationalteam: Mittelfeld-Metronom Sandi Lovric entschied sich überraschend für einen Nationenwechsel und wird künftig für Slowenien auflaufen.

19 Spiele absolvierte der 22-Jährige für Österreichs U21-Nationalteam, zahlreiche weitere Einsätze für die U19, U18, U17 und U16. Künftig wird der FC-Lugano-Legionär aber für Slowenien auflaufen.

"Wir bedauern das", wird Peter Schöttel von der Kronen Zeitung zitiert. Lovric ging nach seinem Transfer von Sturm Graz zu Lugano in die höchste Schweizer Liga endgültig der Knopf auf.

© imago images

In 23 Partien in der abgelaufenen Saison erzielte Lovric drei Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Dabei agierte Lovric teilweise im offensiven Mittelfeld und gelegentlich tiefer in der Zentrale.

Leichter wird die Aufgabe gegen Albanien und England für Aushilfstrainer Peter Schöttel, der nach Werner Gregoritschs Herzinfarkt einspringt, damit nicht. Denn die Schlüsselspieler Kevin Danso, Maximilian Wöber und Christoph Baumgartner rückten ins A-Team auf.