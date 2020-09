Rot-Blau: SK Rapid Wien präsentiert neues Auswärtstrikot

SK Rapid Wien hat das neue Auswärtstrikot für die Saison 20/21 präsentiert. Die neue Wäsch' kommt diesmal im rot-blauen Streifen-Look aus, der nach oben hin ausläuft.

Die Hütteldorfer stellten heute ihr neues Trikot zu den Auwärtsfahrten vor, das ab sofort im Online-Shop verfügbar ist. Die Fan-Version beinhaltet jedoch nicht das Logo der Bundesliga, das über dem Ausstatter Adidas platziert wurde.

Am Freitag startet der SCR in die Bundesliga gegen Admira Mödling, nur vier Tage später geht es am Dienstag ins Millionen-Spiel gegen KAA Gent um die ominöse Champions League. Die Generalprobe gegen Zweitligist GAK glückte bereits, als man 1:0 gewann.