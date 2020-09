Red-Bull-Salzburg-Transferziel Jens Petter Hauge vor Wechsel zum AC Milan

Zuletzt wurde Red Bull Salzburg mit Super-Talent Jens Petter Hauge in Verbindung gebracht. Dieser Transfer wird aber wohl nicht passieren. Der Norweger steht vor einem Wechsel zum AC Milan.

Laut Sky Italia hätten die Bullen FK Bodø/Glimt - dem Klub des 20-Jährigen - ein lukratives Angebot vorgelegt. Aber vergeblich. Der Linksaußen dürfte sich demnächst den Rossoneri anschließen.

Durchaus ein Coup für die Italiener: Hauge traf in der laufenden Saison 14 Mal in 17 Ligaspielen und bereitete zudem neun weitere Treffer vor. Außerdem erzielte Hauge im Europa-League-Quali-Spiel gegen Milan am 24. September (2:3) ein Tor und verbuchte einen dabei auch einen Assist.

Leistungen, die den Kumpel von Erling Haaland für viele Klubs in Europa interessant machten.

Hauge wird die Mailänder rund fünf Millionen Euro kosten, er unterschreibt einen Fünfjahresvertrag.