Red Bull Salzburg holt Mamadou Sangare aus Mali

Der FC Red Bull Salzburg holt mit Mamadou Sangare einen hoffnungsvollen jungen Spieler aus Mali ins Salzburger Land. Das bestätigten die Bullen am Donnerstag.

Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt von Yeelen Olympique zu den Roten Bullen und unterschreibt einen Vertrag bis 30.06.2025.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Sangare wird vorerst als Kooperationsspieler beim FC Liefering eingesetzt.

Sollte Sangare der Durchbruch gelingen, würde er sich in eine beachtliche Liste an Talenten aus Maili einreihen, denen in Salzburg der Durchbruch gelang.

Zu den prominentesten Namen zählen Diade Samassekou und Amadou Haidara.