Paukenschlag! Zvonimir Soldo tritt als Admira-Trainer zurück

Bundesligist Admira muss sich nur eine Runde nach Saisonstart um einen neuen Trainer umsehen. Der Kroate Zvonimir Soldo hat dem Club seinen Rücktritt angeboten. Diesem Gesuch sei man umgehend nachgekommen, gaben die Niederösterreicher am Sonntag bekannt. Die Gründe für Soldos Rücktrittsangebot liegen laut Admira-Angaben "im privaten Bereich".

Soldo hatte die Admira im Februar übernommen und mit den Südstädtern in der vergangenen Saison als elftes von zwölf Teams den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft. Zum Ligaauftakt setzte es am Freitag eine 1:4-Niederlage bei Rapid.

Das Training wird laut Clubangaben mit dem deutschen Ex-Teamspieler Patrick Helmes vorübergehend der Trainer der Admira Juniors als Interimscoach übernehmen.