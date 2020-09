Patrick Helmes abgesetzt: Neuer Coach bei Admira ante portas

Nachdem am heutigen Dienstag Abwehrchef Christoph Schösswendter freigestellt wurde, ist nun auch Interimstrainer Patrick Helmes seines Amtes enthoben worden. Ein neuer Übungsleiter könnte in Bälde vorgestellt werden.

Turbulente Tage in der Südstadt. Aufgrund der verzögerten Entlassung von Zvonimir Soldo musste Co-Trainer Helmes gegen SKN St. Pölten interimistisch das Team leiten. Die Aufstellung wählte der Coach ohne Absprache, die Südstädter verloren mit 5:0. Geschäftsführer Sport Franz Wohlfahrt kritisierte danach offen den Trainer: "Die Aufstellung? Harakiri mit Anlauf, ich hätte ihn dabei wohl mehr unterstützen müssen."

Auch Felix Magath war überrascht: "Mich wundert sehr, dass sich der Patrick von uns im Vorfeld kein Feedback holte." Wegen der Klatsche strich Helmes der Mannschaft daraufhin den freien Tag am Montag. Er selbst war am Training aufgrund eines Behördenweges nach Köln (in Absprache mit dem verein) nicht anwesend, bekommt aber keine Chance mehr als Cheftrainer.

Das Training wurde von Wohlfahrt daher auf 17.30 Uhr verlegt. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichte, soll der Klub bereits einen neuen Trainer gefunden haben. Mehr ist jedoch bisher nicht bekannt. Laut Sky soll Damir Buric ein heißer Anwärter auf den Trainer-Sessel sein.