Österreich siegt in Norwegen: Die Stimmen zum Spiel

Die österreichische Nationalmannschaft hat am Freitag ihr Auftaktmatch in der Nations League in Oslo gegen Norwegen mit 2:1 gewonnen. Michael Gregoritsch (35.) und Marcel Sabitzer (54./Hand-Elfmeter) trafen für die ÖFB-Auswahl im ersten Länderspiel nach über neunmonatiger Corona-Pause. Den Skandinaviern gelang durch Stürmerstar Erling Haaland nur noch das Anschlusstor (66.). Bereits am Montag geht es für die ersatzgeschwächte Truppe von Teamchef Franco Foda im Klagenfurter Wörthersee-Stadion mit dem Duell mit Rumänien weiter. Die Stimmen zum Spiel.

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): "Wir waren sehr mutig, sehr entschlossen, haben den Gegner unter Druck gesetzt und sehr wenig Möglichkeiten zugelassen. Unser Sieg war absolut verdient. Wir hätten das 3:1 erzielen müssen und hatten dann am Schluss auch Glück bei dem Kopfball von Berge. Die Mannschaft hat vieles von dem umgesetzt, was wir uns im Training erarbeitet haben, bis auf die Chancenauswertung. Die Norweger haben am Schluss viele lange Bälle gespielt, wir hatten gute Umschaltmöglichkeiten, die wir leider nicht zu Ende gespielt haben. Baumgartner hat über 90 Minuten das bestätigt, was wir in Hoffenheim gesehen haben. Er bereichert unsere Mannschaft, ist schnell und hat auf engem Raum gute Lösungen. Bei Hinteregger müssen wir abwarten, wie sich die Verletzung entwickelt. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist."

Nations League: Die Noten zu Österreich gegen Norwegen © GEPA 1/14 Abgezockte Österreicher nehmen in Norwegen drei Punkte zum Nations-League-Auftakt mit. Viel ließ Österreich nicht anbrennen, auch wenn das Fan-Herz in der Schlussphase kurz flatterte. Die Noten zum Spiel. © GEPA 2/14 Alexander Schlager (Note=2): Ein ruhiger Arbeitstag für den LASK-Schlussmann. Wenn es ansatzweise etwas zu tun gab, war er aufmerksam. Beim Gegentreffer chancelos. © GEPA 3/14 Martin Hinteregger (Note=2+): Legte als Kapitän und Abwehrchef mit seinen mutigen, scharfen Pässen durch die Mitte einmal mehr eine herausstechende Leistung hin. Musste allerdings noch vor der Pause verletzt ausgewechselt werden. © GEPA 4/14 Stefan Posch (Note=3+): Defensiv ohne Makel, vorne mit einer rettenden Grätsche maßgeblich an der Entstehung des zweiten Treffers beteiligt. Neben Hinteregger souverän, im Paket mit Dragovic noch nicht ausgereift. © GEPA 5/14 Andreas Ulmer (Note=2): Sein Assist auf Gregoritsch sorgte für den Führungstreffer. Ähnlich wie Lainer eine bärenstarke Lauf-Performance auf den Außen. © GEPA 6/14 Stefan Lainer (Note=2-): Auch heute arbeitete der Flügelmotor entlang der Seite auf und ab. Profitierte von Fodas flexbiler Abwehrkette dank Freiraum nach vorne, ein sehr dankbarer Kicker. © GEPA 7/14 Stefan Ilsanker (Note=1-): Ließ sich im Spielaufbau vermehrt als Innenverteidiger zurückfallen. Agierte mit viel Ruhe als Spielmacher von hinten raus und führte die Mannschaft regelrecht an. © GEPA 8/14 Xaver Schlager (Note=2): Spitzelte den Ball beim 1:0-Führungstreffer mit einer Grätsche zu Ulmer. Gab sich immer kämpferisch, lief jedem Ball nach. © GEPA 9/14 Christoph Baumgartner (Note=2): Bei seinem Debüt für die österreichische Nationalmannschaft setzte Baumgartner immer wieder herausragende Offensivakzente, allerdings fanden viele finalen Pässe - vor allem im ersten Durchgang - keinen Abnehmer. Braucht n © GEPA 10/14 Karim Onisiwo (Note=3-): Bemüht, jedoch ohne im letzten Drittel groß aufzufallen. Bekam wenig Bälle von seinen Mitspielern, zur Halbzeit verbuchte Onisiwo lediglich sieben Pässe, davon kamen alle an. Machte kurz vor Schluss für Baumgartlinger Platz. © GEPA 11/14 Marcel Sabitzer (Note=1): Als Freigeist hinter Gregoritsch stets auf der Suche nach dem Abschluss. Übernahm von „Hinti“ die Kapitänsbinde und gewann mehr an Selbstvertrauen. Den Elfmeter zum 2:0 ließ sich Leipzigs Leistungsträger nicht nehmen. © GEPA 12/14 Michael Gregoritsch (Note=2+): Schaltete dank guten Positionsspiels die norwegische Innenverteidigung aus dem Spielaufbau aus. Haute den Ball zudem per Volley zum 1:0 in die Maschen. Eines seiner besseren Spiele für die ÖFB-Auswahl. © GEPA 13/14 Aleksandar Dragovic (Note=3-): Kam in der 40. Minute für den angeschlagenen Hinteregger in die Partie. Größtenteils ohne Fehler, beim 1:2-Anschlusstreffer entwischte ihm allerdings Haaland. Wirkte insgesamt nicht ganz frisch. © GEPA 14/14 Zu kurz eingesetzt: Adrian Grbic (79.), Julian Baumgartlinger (86.)

Christoph Baumgartner (ÖFB-Team-Debütant): "Mein erstes Spiel in der Nationalmannschaft war ein richtig geiles Gefühl. Das ist das, wovon ich als kleiner Bub immer geträumt habe. Ich habe mich die ganze Woche im Training relativ gut gefühlt und ein gutes Gefühl zu den Mitspielern aufgebaut. Schade, dass mir kein Tor gelungen ist, aber alles in allem kann man zufrieden sein. Das Entscheidende ist, dass wir mit drei Punkten gestartet sind. Es war alles in allem ein verdienter Sieg."

Martin Hinteregger (ÖFB-Teamspieler): "Ich bin in der dritten Minute umgeknickt, es wurde von Minute zu Minute schlimmer, ich konnte nicht mehr richtig laufen. Es kann eine schlimme Verletzung sein, es kann aber auch weniger schlimm sein. Bei der Auswechslung hatte ich starke Schmerzen. Ich merke schon, dass da nicht alles okay ist."

Stefan Posch (ÖFB-Teamspieler): "Wir haben überzeugt, vor allem in den ersten 45 Minuten, und verdient gewonnen. Wir haben am Schluss gut verteidigt. Wir wissen alle, dass Haaland ein guter Spieler ist, aber wir hatten ihn gut im Griff. Es ist mittlerweile unser Anspruch, dass wir gegen Rumänien gewinnen wollen und hoffentlich gewinnen werden."

Michael Gregoritsch (ÖFB-Torschütze): "Durch das 1:0 haben wir mehr Selbstvertrauen bekommen. Wir sind eine gut eingespielte Mannschaft, die Automatismen funktionieren sehr gut. Nach dem 2:0 haben wir leider ein bisschen runtergeschaltet, aber wir haben es gut gespielt. Unser Ziel ist es, in der Nations League aufzusteigen."

