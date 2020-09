Österreich - Rumänien: Nations League heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Auswärtssieg (2:1) in Norwegen geht es für Österreich nach zehn Monaten Pause wieder zurück ins heimische Wörthersee-Stadion. SPOX erklärt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker seht.

Ihr wollt bei der Nations League live dabei sein? Dann holt Euch Euren kostenlosen Probemonat bei DAZN und seht alle Spiele des ÖFB-Teams

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Österreichs Teamchef Franco Foda war die Zufriedenheit über den gelungenen Start in die Nations League deutlich anzumerken. Dass es am Freitag in Oslo im ersten Länderspiel nach einer über neunmonatigen Corona-Pause trotz Probleme im Vorfeld zu einem verdienten 2:1-Auswärtssieg gegen Norwegen reichte, sorgte bei dem Deutschen für große Freude und sogar leichte Verwunderung.

"Ich war etwas überrascht, dass wir über 90 Minuten so ein hohes Tempo gegangen sind, das konnte man so nicht erwarten. Die Spieler sind mitten in der Vorbereitung und haben keinen Rhythmus, deshalb bin ich sehr stolz auf sie", erklärte Foda.

Mit welcher Aufstellung gegen die mit einem Heim-1:1 gegen Nordirland gestarteten Rumänen begonnen wird, wollte Foda naturgemäß nicht verraten und meinte lediglich: "Es könnte die eine oder andere Umstellung geben." Der Teamchef ließ auch offen, ob er im Tor wieder auf Alexander Schlager setzt. "Ich werde am Montag entscheiden, wer spielt."

© GEPA

Österreich - Rumänien im Free-TV und Livestream

Der österreichische Rundfunksender ORF überträgt auch das zweite Gruppenspiel des ÖFB-Teams auf ORF 1 ab 20.15 Uhr. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anpfiff. Kommentator ist diesmal Boris Kastner-Jirka. Im Studio nehmen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer Platz.

Sollte kein TV-Gerät zur Verfügung stehen, so kann man in der TV-Thek das Spiel ebenso via Stream sehen.

Sämtliche Nations-League-Partien werden von DAZN übertragen. Zudem hat DAZN jede Menge weiteren Spitzenfußball im Angebot, unter anderem die Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga und Serie A. Dieses Angebot könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, anschließend kostet ein Abo 11,99 Euro im Monats- und 119,99 Euro im Jahresabo.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ort 04.09.2020 1:2 (0:1) Norwegen Österreich Ullevaal 07.09.2020 20:45 Uhr Österreich Rumänien Wörthersee-Stadion

Österreich vs. Rumänien im Liveticker

Zudem bietet unser LIVETICKER eine ideale Alternative, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

© GEPA

Österreich - Rumänien: Mögliche Aufstellungen

Österreich: Stankovic - Lainer , Posch, Dragovic , Ulmer - Ilsanker , Grillitsch - X. Schlager, Sabitzer, Baumgartner - Gregoritsch

Ersatz: A. Schlager, Pervan - Trimmel, Lienhart, Wöber, Baumgartlinger, Ranftl, P. Zulj, Onisiwo, Grbic, Monschein

Rumänien: Tatarusanu - Hanca, Chiriches, Nedelcearu, Bancu - Maxim, Cicaldau, Stanciu - Hagi - Puscas, Alibec

Ersatz: Nita, Lazar - Tosca, Grigore, Burca, Stefan, Cretu, Nistor, Deac, Iancu, Coman, Bus

Nations League: Die ÖFB-Gruppe