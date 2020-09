ÖFB-Cup: Nachtragtermine von Salzburg, Altach & Co stehen fest

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat die acht wegen Coronafällen verschobenen Erstrunden-Partien im Cup neu angesetzt.

Titelverteidiger Red Bull Salzburg spielt demnach am kommenden Mittwoch beim Drittligisten Schwarz Weiß Bregenz (20.25 Uhr/live ORF Sport +). Der zweite betroffene Bundesligist, SCR Altach, gastiert die Woche darauf ebenfalls mittwochs bei Union Gurten.

Abgeschlossen werden soll die 1. Runde am 22. September mit dem Spiel SC Weiz gegen ASK Elektra. Bereits zwei Tage davor wird die 2. Runde im Rahmen der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" (18 Uhr) ausgelost. Spieltermine dafür sind der 16. bis 18. Oktober.