LASK verlängert mit Andres Andrade bis 2024

Bundesligist LASK hat drei Tage vor dem Start der neuen Saison Andres Andrade langfristig gebunden.

Die Linzer verlängerten den Vertrag mit dem 21-jährigen Abwehr-Allrounder aus Panama vorzeitig bis 2024. Andrade absolvierte bisher zwölf Spiele für den LASK. Besonders im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Manchester United zeigte Andrade sein Talent.

Vize-Präsident Jürgen Werner über die Verlängerung: "Andrés hat sich schon unter Oliver Glasner erste Sporen im Training verdient und bei unserem Kooperationsverein gezeigt, was in ihm steckt. In der Vorsaison hat er endgültig den Sprung zum LASK geschafft. Er steigert sich von Spiel zu Spiel - nicht zuletzt deshalb wollen wir ihn langfristig bei uns wissen."