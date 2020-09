Ex-Sturm-Spieler Isaac Donkor wechselt zu Adanaspor

Sturm Graz' Ex-Innenverteidiger Isaac Donkor hat einen neuen Klub gefunden. Der 25-Jährige wechselt zu Adanaspor in die Türkei.

Das hat der türkische Zweitligist auf Twitter verkündet. Details über den Deal wurden jedoch nicht genannt.

Beim SK Sturm hätte Donkor noch eine Option für ein weiteres Jahr gehabt. In den 14 Spielen für die Grazer konnte der Verteidiger jedoch nicht vollends überzeugen, weshalb sich Neo-Sportchef Andreas Schicker in der Abwehrzentrale mit Gregory Wüthrich und Jon Gorenc-Stankovic neu orientieren will.