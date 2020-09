Erwin Hoffer erklärt Torjubel gegen FK Austria: "Irgendwann hört sich der Spaß auf"

Beim 2:2-Remis zwischen der Wiener Austria und dem FC Admira netzte Ex-Rapidler Erwin "Jimmy" Hoffer und sorgte mit seinem darauffolgenden Torjubel für Diskussionen.

"Ich bin von Kindheit an Rapidler, hatte aber nie etwas gegen die Austria-Fans - irgendwann hört sich der Spaß aber auf", wütete Hoffer nach der Partie.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Grund für den provokanten Jubel zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer Hoffers (beide Hände hinter den Ohren, scharfer Blick Richtung Austria-Sektor) waren wüste Beschimpfungen seitens der Fans über Hoffers Mutter.

"Sie ist gesund, aber was ist, wenn es einmal gegen eine Mutter geht, die krank ist oder gar nicht mehr lebt", zeigte sich der 33-Jährige gegenüber der Dienstagsausgabe der niederösterreichischen Kronen Zeitung verärgert.

FC Admira schnappt sich Stephan Auer

Indes arbeitet die Admira weiter am Kader. Stephan Auer kehrt nach fünf Jahren beim SK Rapid wieder in die Südstadt zurück und erhält einen Vertrag bis 2022. In der Causa Schösswendter schaltete sich die VdF ein.