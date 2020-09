Erster Sieg für Juniors OÖ, Amstetten verspielte 3:0-Führung

Die Juniors OÖ haben in der dritten Runde der 2. Liga ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Die Oberösterreicher setzten sich auswärts gegen Austria Lustenau dank eines Treffers von Marcel Monsberger (74.) mit 1:0 durch und schoben sich damit in der Tabelle an die sechste Stelle.

Im zweiten Samstag-Spiel sah SKU Amstetten daheim gegen den FC Dornbirn nach Toren von Wale Musa Alli (8.) und David Peham (11., 35.) schon wie der sichere Sieger aus. Ein lupenreiner Hattrick von Lukas Fridrikas (51., 73./Elfmeter, 87./Elfmeter) bescherte den Vorarlbergern aber noch einen Punkt.