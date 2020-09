Bundesliga heute live: WAC - Red Bull Salzburg im TV, Livestream & Liveticker sehen

Auch der amtierende Meister ist zurück und muss zum Auftakt gleich nach Wolfsberg zum WAC. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im TV, via Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Red Bull Salzburg hat beim Start in die neue Bundesliga-Saison ein klares Ziel vor Augen. Mit einem Auswärtssieg am Sonntag gegen den WAC will der Serienmeister gleich zu Beginn ein klares Statement abgeben und sich für das Champions-League-Play-off Ende September aufwärmen. "Unsere beste Vorbereitung darauf sind gute Leistungen in den ersten Liga-Spielen", sagte Trainer Jesse Marsch.

WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer erinnert sich noch gern an die jüngsten beiden Duelle mit den Salzburgern - in der Meistergruppe holten die Kärntner gegen die "Bullen" zwei Unentschieden. "Wir wollen ähnlich wie im Frühjahr dagegenhalten und ein unangenehmer Gegner sein", kündigte der Steirer an.

WAC vs. Red Bull Salzburg: Im Free-TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte der österreichischen Bundesliga. Die Übertragung zum Spiel startet direkt im Anschluss an die frühen Partien ab 16.30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Via Sky Go kann die Partie auch im Livestream (nur für Sky-Abonnenten) verfolgt werden.

Bundesliga: Wolfsberger AC - Salzburg im LIVETICKER

Alternativ kann man die Partie auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab ca. 14:30 Uhr verfolgen.

WAC - RBS: Mögliche Aufstellungen

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Taferner, Leitgeb, Liendl, Peretz - Dieng, Vizinger

Ersatz: Kuttin - Rnic, Sprangler, Schmerböck, Schöfl, Wernitznig, Joveljic

Fraglich: Giorbelidze (im Aufbautraining)

Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Bernede, Camara, E. Mwepu, Okugawa - Koita, Daka

Ersatz: Coronel - Ashimeru, Kristensen, Sewald, Dedic, Adamu, Sucic, Szoboszlai, Okafor

Es fehlen: Junuzovic (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Adeyemi, Solet (beide Muskelprobleme), Onguene (nicht im Kader)

St. Pölten gegen Sturm: Die letzten 10 Aufeinandertreffen

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis So. 21.06.2020 2:2 Mi. 17.06.2020 0:0 So. 10.11.2019 0:3 Sa. 10.08.2019 5:2 So. 28.04.2019 2:1 Mi. 24.04.2019 3:1 Sa. 02.03.2019 3:0 Sa. 29.09.2018 1:4 Sa. 31.03.2018 2:0 So. 10.12.2017 0:0

