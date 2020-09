Bundesliga-Auftakt heute live: LASK - FK Austria Wien im Free-TV, Livestream & Liveticker sehen

Die Bundesliga ist nach zwei Monaten Sommerpause zurück und als Auftakt steht ein echter Kracher an, wenn der LASK die Wiener Austria empfängt. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im TV, via Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Der LASK ist weiterhin in einer Findungsphase. Selbst mit Testspielen eingerechnet können die Linzer seit Ende Juni lediglich einen einzigen Sieg aufweisen - ein 3:0 im Cup gegen Siegendorf. Allerdings nimmt das Projekt von Neo-Coach Dominik Thalhammer langsam Formen an, zum Bundesliga-Auftakt wartet nun ein Lieblingsgegner.

Denn in den letzten zehn Aufeinandertreffen konnte die Austria nur eine Partie für sich entscheiden, zwei endeten mit einem Remis. Die Wiener gehen ebenfalls mit einem neuen Trainer - nämlich Peter Stöger - in die kommende Saison. Der Auftakt hat es für die Austria also in sich, dennoch braucht es einen guten Start, um nicht erneut die Pflicht-Vorgabe "oberes Playoff" zu verpassen.

LASK vs. FK Austria: Im Free-TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte der österreichischen Bundesliga. Die Übertragung zum Auftakt-Spiel startet am heutigen Freitag bereits ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1, Anpfiff ist um 20:30 Uhr, allerdings wird die (ehemalige) Auftaktpartie von Sky freigeschaltet und ist daher frei empfangbar.

Via Sky Go kann die Partie auch im Livestream (nur für Sky-Abonnenten) verfolgt werden.

Bundesliga: LASK - Austria Wien im LIVETICKER

Alternativ kann man die Partie auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab ca. 20:00 Uhr verfolgen.

LASK - FAK: Mögliche Aufstellungen

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Raguz, Balic

Ersatz: Gebauer - Andrade, Ramsebner, Grgic, Haudum, Madsen, Reiter, Sabitzer

Es fehlen: Karamoko (Schambeinentzündung), Goiginger, Potzmann (beide rekonvaleszent)

Austria: Pentz - Zwierschitz, Jarjue, Madl, Suttner - Ebner, Grünwald - Sarkaria, Sax, Pichler - Monschein

Ersatz: Kos - Palmer-Brown, Martschinko, Hahn, Jukic, Wimmer, Edomwonyi

Es fehlen: Fitz (im Aufbautraining), Turgeman (Adduktorenprobleme), Handl (Oberschenkel-Verletzung)

LASK gegen Austria: Die letzten 10 Aufeinandertreffen

Datum Heim Gast Ergebnis So. 03.11.2019 2:0 Sa. 03.08.2019 0:3 So. 26.05.2019 5:2 So. 21.04.2019 2:2 Fr. 22.02.2019 2:0 So. 23.09.2018 0:3 Sa. 21.04.2018 1:0 Sa. 10.02.2018 1:3 Sa. 28.10.2017 2:2 Sa. 12.08.2017 2:0

Die 1. Runde der Bundesliga im Überblick