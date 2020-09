Bericht: LASK buhlt um Wolfsburg-Stürmer Omar Marmoush

Die verlängerte Transferphase geht in die heiße Phase. Noch knapp zwei Wochen lang können Klubs aus Österreich Spieler verpflichten. Für den holprig in die Saison gestarteten LASK soll es Berichten zufolge einen neuen Stürmer geben - Omar Marmoush vom VFL Wolfsburg steht vor einem Wechsel.

Bereits in der Vergangenheit kamen Gerüchte auf, wonach der LASK am ägyptischen U23-Teamspieler interessiert sei. Wie die Krone in ihrer Montagsausgabe berichtet, steht Wolfsburg-Stürmer Marmoush bei den Linzern erneut hoch im Kurs. Nach dem 1:1-Remis bei WSG Tirol soll Jürgen Werner umgedacht haben und demnach Ausschau nach einer weiteren Offensivkraft halten. Thomas Goiginger und Mamoudou Karamoko fallen noch einige Wochen aus.

Zum Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen (0:0) stand Marmoush zwar im Kader, kam allerdings zu keiner Spielzeit. Für die "Wölfe" bestritt der Ägypter bisher sieben Profi-Einsätze, ein Wechsel zum LASK könnte der nächste wichtige Schritt in seiner weiteren Entwicklung sein. Mit Karamoko holten die Linzer in diesem Sommer bereits einen Kicker aus dem Kader von Ex-Trainer und jetzigem Wolfsburg-Chef Oliver Glasner.