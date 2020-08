2. Liga: Joachim Standfest wird Trainer bei SKU Amstetten

Joachim Standfest übernimmt erstmals einen Cheftrainerposten und wird neuer Coach beim Zweitligisten SKU Amstetten.

Da Coach Jochen Fallmann ins Trainerteam von Peter Stöger zu Austria Wien abwanderte, präsentierte heute der niederösterreichische Zweitligist bereits seinen Nachfolger. So wird in der kommenden Saison Joachim Standfest an der Seitenlinie der Amstettner stehen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Standfest beendete erst vor drei Jahren seine aktive Spielerkarriere, ehe 2017 direkt Cheftrainer von Sturm Amateure wurde. Nur ein halbes Jahr später stieg der ehemalige Rechtsverteidiger im Profikader zum Assistenztrainer von Heiko Vogel und später Roman Mählich auf. Zuletzt arbeitete der 40-Jährige als Co-Trainer bei Admira Mödling.