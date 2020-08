Wolfsberger AC präsentiert Trikot mit neuem Ausrüster 'sanSirro'

Der WAC präsentiert die Trikots für die kommende Saison, die von einem neuen Ausrüster produziert werden. Aus diesem Grund wurden sowohl das Heim-, als auch das Auswärtstrikot neu gestaltet. Eines bleibt jedoch gleich: an Sponsoren mangelt es den Wolfsbergern nicht.

Die Dressen für die Heimspiele gestaltet der neue Ausrüster 'sanSirro', ein Hersteller aus der Steiermark, klassisch in Weiß. Ein kleines Highlight sind der rote und grüne Querstreifen auf Höhe des Vereinswappens. Die Torhüter werden in einem knalligen Grün kaum zu übersehen sein.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auswärts geht der WAC in die andere Richtung, die Kicker werden zukünftig nämlich komplett in Schwarz auflaufen. Das eigene Wappen sowie alle Sponsoren sind hier in Weiß gehalten, was dem Auswärts-Kit einen eleganten Look verleiht. Wesentlich auffälliger präsentieren sich auch auswärts dir Torhüter, diesmal in einem knalligen Rot.

© WAC

Die vorgestellten Trikots werden aber nicht nur in der oberste Spielklasse Österreichs zu bestaunen sein. Denn 'sanSirro' bekleidet auch die Akademie bis zur U7, der WAC wird also quer durch alle Altersklasse unisono auftreten.