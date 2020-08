Weissman-Ersatz Dario Vizinger vor Unterschrift beim WAC

Der Transfer von Torschützenkönig Shon Weissman in die spanische LaLiga ist nur mehr eine Frage der Zeit, wie WAC-Präsident Dietmar Riegler betont. Sein Ersatz ebenso, denn Dario Vizinger soll sich bereits in Wolfsberg zur Unterschrift befinden.

37 Tore und acht Vorlagen in 40 Spielen sind ein Zeugnis, welches viele Klubs auf Weissman aufmerksam machte. Schlussendlich wird es wohl nicht seine Wunschdestination Deutschland, sondern Real Valladolid aus Spaniens höchster Spielklasse, der Primera Division.

"Wird schriftlich alles so ausgeführt wie mündlich vereinbart, dann ist die Sache gelaufen", mein WAC-Präsident Riegler gegenüber der Kronen Zeitung. Kolportierte sechs Millionen Euro Ablöse, welche der WAC teilweise in den jungen Dario Vizinger reinvestiert - mit Vertrag bis 2022 wird für den Kroaten ebenfalls eine Ablöse fällig.

Dieser befindet sich bereits in Wolfsberg, wird wohl kurz nach dem finalen Abgang des Israelis präsentiert. Der 22-Jährige kann eine ähnliche Saison vorweisen, brachte es in Slowenien auf starke 23 Tore und zwölf Vorlagen in 35 Ligaspielen.

Ebenfalls ante portas steht ein weiterer Neuzugang für Ferdinand Feldhofer, nämlich Innenverteidiger Luka Lochoshvili von Dinamo Tiflis. Der 22-jährige 1,92m-Hüne wird den Abgang von Manfred Gollner kompensieren.

Dario Vizinger: Leistungsdaten 2019/20