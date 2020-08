WAC - Ajax Amsterdam heute im Free-TV und Livestream sehen

Am Dienstag fordert der Wolfsberger AC im Testspielkracher Traditionsklub Ajax Amsterdam in Saalfelden. SPOX verrät euch, wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Kärntner treffen im Rahmen ihres Trainingslagers auf niemand geringeren als Ajax Amsterdam. Der perfekte Gegner für die bevorstehende Europa-Cup-Saison.

Die Wolfsberger beendeten die abgelaufene Spielzeit bekanntlich auf Platz drei. Der Verein steht damit zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase der UEFA Europa League, die am 22. Oktober beginnen soll.

Datum Heim Gast Ankick, Uhrzeit Ort 18.08.2020 WAC Ajax 18:00 Uhr Saalfelden

Wolfsberger AC vs. Ajax im TV und Livestream sehen

Das Testspielschmankerl zwischen dem Wolfsberger AC und Ajax Amsterdam ist am Dienstag im Free-TV zu sehen. ORF Sport + überträgt ab 17.55 Uhr aus Saalfelden.

Selbstverständlich ist das Spiel auch im Livestream in der TVthek zu finden.

© GEPA

WAC holte Nachwuchs-Teamspieler Taferner aus Dresden

Der Wolfsberger AC hat sich mit Matthäus Taferner verstärkt. Der Nachwuchs-Teamspieler wechselt von Dynamo Dresden zum WAC und erhält beim Europa-League-Starter einen Dreijahresvertrag, wie dieser am Donnerstag bekannt gab. Taferner kam in der abgelaufenen Saison auf vier Einsätze in der 2. deutschen Liga, ehe er von den Dresdnern im Frühjahr an Wacker Innsbruck verliehen wurde.

Von Wacker war der 19-jährige Mittelfeldspieler im Sommer des Vorjahres nach Deutschland gewechselt. Dynamo erteilte dem gebürtigen Kärntner nach dem Abstieg in die 3. Liga nun die Freigabe, über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. An Taferner war dem Vernehmen nach auch Hartberg interessiert. "Matthäus ist sicherlich eine der heißesten Aktien am Markt, wenn es um junge, talentierte Österreicher geht", betonte WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer.