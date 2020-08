Video verrät: Markus Suttner zurück bei FK Austria Wien

Bereits Ende letzte Woche wurde es als praktisch fix vermeldet, nun wurde Markus Suttner bei der Wiener Austria offiziell vorgestellt.

Nach fünf Jahren im Ausland bei den Stationen FC Ingolstadt, Brighton und Fortuna Düsseldorf, kehrt Suttner zur Austria zurück. Der mittlerweile 33-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei der Fortuna nicht und wollte seinen Lebensmittelpunkt zurück nach Wien verlagern.

Eine gleichzeitige Rückkehr an den Verteilerkreis - wo der Linksverteidiger seit 2001, also seinem 14. Lebensjahr spielte - war naheliegend. Mit Caner Cavlan gab das Team von Neo-Coach Peter Stöger auch bereits einen Außenverteidiger ab.

Bislang war Suttner nur in einem Video der Austria zu sehen, die offizielle Bestätigung und Vertragsdetails werden voraussichtlich am morgigen Donnerstag präsentiert. Es wäre ebenfalls eine Rückkehr zu Trainer Peter Stöger, mit dem er 2013 bereits Meister in Österreich wurde.

Markus Suttner: Leistungsdaten nach Verein