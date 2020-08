"Unverständlich": Valerien Ismael äußert sich zu LASK-Rauswurf

Im Juli trennte sich der LASK überraschend von Cheftrainer Valerien Ismael. "Wir können den Ärger und Frust von Valérien Ismaël, nach dieser großartigen Saison gehen zu müssen, nachvollziehen", erklärte LASK-Präsident Siegmund Gruber damals.

Nun, einige Wochen danach, meldete sich Ismael via Twitter selbst zu Wort. "Mein Kapitel in Linz beim LASK ist nun beendet. Die Trennung kam nicht nur für euch, sondern auch für mich sehr überraschend und ist bis heute gefühlt für mich noch immer sehr unverständlich", twittert der Franzose.

"Dennoch möchte ich die tollen Erlebnisse, die wir vor der Corona-Pause zusammen erlebt haben, in guter Erinnerung behalten! Wir hatten bis dahin die beste Saison aller Zeiten gespielt mit einigen Klub-Rekorden und haben international in der Europa League gerockt und die Schwarz-Weißen Klubfarben mit Stolz hochgetragen", so Ismael weiter.

Zudem bedankte sich der 44-Jährige bei der Mannschaft, allen Mitarbeitern und den Fans des LASK.

Ersetzt wurde Ismael in Linz von Dominik Thalhammer. "Wir hoffen, dass er unsere Position irgendwann versteht und sind ihm auch nicht böse, dass er seinen Abschied selbst bekannt gegeben hat. Mit Dominik Thalhammer befinden wir uns schon seit Jahren in regelmäßigem, gutem Austausch. Wir waren dabei stets auf einer Wellenlänge", so Präsident Gruber nach der Bekanntgabe.