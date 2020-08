TSV Hartberg verpflichtet Felix Luckeneder vom LASK fest

Der TSV Hartberg kann einen weiteren Leistungsträger halten und verpflichtet Leihgabe Felix Luckeneder vom LASK fix. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

"Ich bin überglücklich, dass es geklappt hat. Die Wertschätzung was mir vom Verein entgegengebracht wurde, möchte ich in den kommenden beiden Jahren bestätigen", so Luckeneder auf der Vereinsseite. Und weiter: "Wir möchten auf die letzte Saison aufbauen und auch in dieser Saison wieder für Furore sorgen."

Ausschlaggebend für einen Verbleib sollen zudem die Unterschriften von Trainer Markus Schopp sowie Dario Tadic und Rajko Rep gewesen sein, weshalb sich Luckeneder auch bei Sportchef Erich Korherr nochmals bedankt.

Als Manager ist dieser auch glücklich, dass der Deal nun geklappt hat und Hartberg eine wichtige Kaderstütze halten kann: "Felix Luckeneder spielte eine starke Saison und eine noch stärkere Meistergruppe. Er ist für uns ein wichtiger Spieler in der Defensive und Spieleröffnung. Es freut uns, dass Felix sich für Hartberg entschieden hat."

Bei den Oststeirern erhält der 26-Jährige einen Vertrag bis 2022.