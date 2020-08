Testspiel: FK Austria Wien gegen Borussia Dortmund im TV und Livestream sehen

Die Wiener Austria hat einen echten Testspiel-Kracher an Land gezogen und spielt wie bereits Altach gegen Borussia Dortmund. SPOX verrät euch, wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Es wird das erste Testspiel in dieser Vorbereitung für die Austria sein, nachdem der Test gegen Slavia Prag wegen zwei positiven Covid-Testungen abgesagt werden musste.

Peter Stöger trifft dort in seinem ersten Testspiel als General Manager Sport auf seinen Ex-Klub Dortmund. Der BVB befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz und kommt für die Begegnung nach Vorarlberg. Den ersten Test gegen Altach entschieden die Borussen 6:0 für sich.

Datum Heim Gast Ankick, Uhrzeit Ort 16.08.2020 Austria Wien BVB 16:00 Uhr Altach

FK Austria - BVB im TV und Livestream sehen

Das Spiel ist für alle Fans und Interessierten im Free-TV verfolgbar, denn der ORF sicherte sich die Übertragungsrechte an mehreren Testspielen, so auf jenem zwischen der Austria und dem BVB.

Auf ORF Sport+ beginnt die Übertragung fünf Minuten vor Anpfiff um 15.55 Uhr. Selbstverständlich ist das Spiel auch im Livestream in der TVthek zu finden.

FAK: Einstand von Peter Stöger mit Hindernissen

Die Akteure der Wiener Austria haben sich nach dem jüngsten beiden positiven Corona-Fällen am Freitag erneut Testungen unterzogen. Sollte ein Test freilich positiv ausfallen, wird das Aufeinandertreffen mit Dortmund aller Voraussicht nach ins Wasser fallen.

Der Start der Sommer-Vorbereitung am Montag verlief bei den Favoritnern angepasst: Stögers Ansprache an die Spieler erfolgte mit einigen Metern Abstand von der Tribüne aus. Seit Mittwoch trainieren Stöger wie auch seine beiden Assistenztrainer Jochen Fallmann und Gerhard Fellner mit den Spielern aber wieder gemeinsam am Rasen. Die beiden von einer Ansteckung mit Covid-19 betroffenen Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, die zehn Tage eingehalten werden muss.