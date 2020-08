SK Rapid Wien - TSV St. Johann: 1. ÖFB Cup Runde im Livestream und Free TV sehen

Rapid empfängt zum persönlichen Cup-Auftakt den Regionalligisten TSV St. Johann. SPOX erklärt euch, wo ihr das Spiel im Free-TV und Livestream seht.

Rapid hat im Gegensatz zu den anderen Profi-Teams in der neuen Spielzeit schon ein Bewerbsmatch in den Beinen. Am Mittwoch wurde mit dem 1:0 bei Lok Zagreb die Teilnahme an einer Europacup-Gruppenphase fixiert. "Der Europacup-Aufstieg ist, so wichtig, wie er auch war, nun aus unseren Köpfen draußen, wir sind in Sachen Vorbereitung und Konzentration jetzt voll beim Cup. Wir werden mit dem nötigen Ernst in die Aufgabe gehen und wollen auch hier aufsteigen", erklärte Trainer Dietmar Kühbauer.

SK Rapid Wien - TSV St. Johann: Livestream und TV-Übertragung

Der ORF zeigt das Cup-Duell am Sonntag im Free-TV. Die Übertragung beginnt direkt nach dem Großen Preis von Belgien um 17:15, eine viertel Stunde später wird die Partie angepfiffen. Kommentiert wird das Spiel von Daniel Warmuth.

Für Fußball-Fans ohne TV-Gerät ist das Spiel auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TV-Thek abrufbar.

ÖFB-Cup 20/21: Die 1. Runde im Überblick