SK Rapid: Berater von Taxiarchis Fountas reagiert auf Barisic-Wutrede

Vor dem anstehenden Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Lokomotiva Zagreb bereitet Torgarant Taxiarchis Fountas den Hütteldorfern Sorgen. Dessen Beraterfirma liebäugelte per Instagram mit einem Transfer und löste damit eine Kettenreaktion aus. Rapids Geschäftsführer Sport, Zoran Barisic, tobte zunächst aufgrund des unprofessionellen Verhaltens. Nun meldete sich der Berater des Stürmers zu Wort.

Die Wappen von Atalanta Bergamo, Sampdoria Genua, Glasgow Rangers sowie ein Fragezeichen zierten das auf Instagram gepostete Bild. Ins Netz gestellt wurde das Foto vom Fountas-Management. "Jetzt bin ich wirklich sauer. Eigentlich regt mich das furchtbar auf," schimpfte Barisic im Kurier daraufhin.

Weiters kritisierte Barisic die Herangehensweise der Firma: "Es gibt nichts Konkretes. Ein guter Manager arbeitet im Hintergrund und wenn es konkret wird, informiert er den Verein. Dass es dann irgendwann öffentlich wird, ist okay - aber so nicht! Wir sind nicht am Bazar!"

Nach Rapid-Kritik: Fountas-Berater spricht über Clinch

Auf die öffentliche Kritik reagierte auch der Berater des Griechen, Konstantinos Kilikidis: "Ich habe danach sofort mit Zoran Barisic und Didi Kühbauer telefoniert und wir haben das ausdiskutiert."

Der Streit sei - aus seiner Sicht - bereinigt. "Taxi wird sich voll für Rapid reinhauen und alles geben - da bestehen keine Zweifel. Wir wollen keinen Unfrieden reinbringen," betonte Kilikidis gegenüber Laola1.

Berateragentur von Taxiarchis Fountas schließt nichts aus

Beim SK Rapid läuft der Vertrag des 24-Jährigen im Sommer 2022 aus, laut Laola1 sind Gespräche erst ab einem Angebot über fünf Millionen Euro vonseiten der Grün-Weißen denkbar.

Ein Wechsel im verlängerten Transferfenster bahnt sich dennoch an, bis zum 5. Oktober bleibt Zeit. Die Berateragentur will derzeit nichts ausschließen.

